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Жительница Донецка пострадала из-за взрыва «Лепестка»

Штаб теробороны ДНР: жительница Донецка пострадала из-за взрыва мины «Лепесток»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Мирная жительница Донецка пострадала из-за взрыва противопехотной мины ПФМ-1 «Лепесток». Об этом штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщает в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, женщина 1965 года рождения наступила на мину, сброшенную украинскими военными, на улице Изотова в Куйбышевском районе города.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка. По двум районам города украинские военные выпустили 13 снарядов.

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Алевтина Запольская
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