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Украинские войска выпустили по двум районам Донецка 13 снарядов

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по двум районам Донецка 13 снарядов

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Украинские военные обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, рассказали в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным ДНР, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по двум районам города 13 снарядов. Семь снарядов калибром 155 миллиметров в пятницу, 12 августа, в 23:15 прилетели по направлению населенный пункт Орловка — Донецк (Куйбышевский, Киевский районы).

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«В 00:10 — населенный пункт Нетайлово — Донецк (Куйбышевский, Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра», — уточнили военные.

10 августа украинские войска обстреляли Донецкий пивоваренный завод, в результате чего произошла утечка аммиака.

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Марина Совина
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