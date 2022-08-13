Евросоюз заявил о недостатках в реформах Грузии

ЕС указал Грузии на откат в ключевых направлениях, необходимых для нового этапа интеграции

Евросоюз (ЕС) указал Грузии на недостатки в реформах, необходимых для перехода на новый этап интеграции с союзом. Соответствующий доклад опубликован на сайте Европейской внешнеполитической службы.

Документ был подготовлен к предстоящему заседанию Совета ассоциации ЕС-Грузия, запланированному на 6 сентября. В частности, в нем отмечается «откат на таких ключевых направлениях, как верховенство закона, управление и права человека». «В связи с тем, что Грузия собирается вступить в новую фазу отношений с ЕС, с учетом европейской перспективы, ей необходимо продемонстрировать ответственный и последовательный подход, соответствующий заявленным целям и устремлениям граждан», -— заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели добавил, что после заявления ЕС о готовности предоставить Грузии статус кандидата, «мяч находится на половине поля Грузии». Он уточнил, что ключевое значение будут иметь серьезная приверженность демократии, судебной реформе, укрепление верховенства права, а также борьба с коррупцией и организованной преступностью.

23 июня глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил одобрение саммитом ЕС статуса кандидата в ЕС для Украины и Молдавии. Статус кандидата готовы предоставить и Грузии, но для этого страна должна выполнить ряд поставленных Евросоюзом условий.