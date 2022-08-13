Жена Бута отреагировала на обсуждение обмена ее мужа на Грайнер и Уилана

Жена Бута Алла сообщила, что у нее пока нет информации об обмене мужа на Грайнер и Уилана

Жена российского предпринимателя Виктора Бута Алла в беседе с «Лентой.ру» рассказала, что на сегодняшний день ничего не знает о возможном обмене супруга на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев сообщил, что имена россиянина и американцев фигурируют в диалоге Москвы и Вашингтона о возможном обмене пленными.

«Обсуждение весьма чувствительной темы обмена заключенными гражданами России и США идет в рамках определенных нашими президентами каналов. Названные персоналии действительно рассматриваются. Российская сторона давно добивается освобождения Виктора Бута. Детали же надо оставить профессионалам, исходя из принципа "не навреди"», — сказал он.

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Алла Бут сообщила, что поддерживает регулярное общение с мужем, однако, по его словам, он тоже не обладает сведениями о возможном обмене с Полом Уиланом и Бриттни Грайнер.

27 июля Вашингтон предложил Москве обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, эту идею поддержал президент США Джо Байден.

Виктор Бут находится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу Вашингтона, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.