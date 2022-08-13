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На фестивале электронной музыки из-за сильного ветра обрушилась сцена

В Испании из-за обрушения сцены на музыкальном фестивале погиб человек, еще 17 пострадали

В Испании один человек погиб и 17 пострадали из-за обрушения сцены на музыкальном фестивале недалеко от Валенсии. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел рано утром в субботу, 13 августа, на фестивале танцевальной электронной музыки Medusa Festival в городе Кульера. Причиной обрушения конструкции стал сильный ветер. По данным местных экстренных служб, трое пострадавших госпитализированы с серьезными травмами, 14 человек получили легкие ранения. Сейчас фестиваль приостановлен, его площадка освобождена от посетителей.

На кадрах, опубликованных РИА Новости в Telegram, видно, что ветер сильно шатал конструкцию сцены, а люди прятались от непогоды под навесом.

Ранее на концерте 26-летней британской певицы Дуа Липы в рамках ее гастрольного тура по Канаде пострадали несколько человек. Под конец выступления артистки неизвестные запустили фейерверк прямо в толпу.

Константин Лысяков
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