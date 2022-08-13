В Центробанке допустили снижение цен на продукты

Зампред ЦБ РФ Заботкин допустил снижение продовольственных цен в августе-сентябре

Заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин прокомментировал ситуацию с продовольственными ценами в стране. Его слова приводят «Известия».

Во время пресс-конференции Заботкин допустил снижение цен на продукты в августе-сентябре. По его мнению, в этой сфере складывается благоприятное положение.

«В целом динамика цен на продовольствие и ситуация с урожаем складываются довольно благоприятно, поэтому, наверное, динамика сезонных факторов в августе-сентябре действительно будет носить дезинфляционный характер», — подчеркнул зампред ЦБ.

Заботкин добавил, что подобную ситуацию не стоит расценивать как дефляцию, поскольку ее не будет. Он отметил, что в июне-июле дезинфляционное влияние спроса в июне-июле проявлялось более четко.

Ранее Заботкин объяснил неуместность разговоров о дефляции. «Когда мы говорим о дефляции, о ней уместно говорить, только если мы наблюдаем снижение цен по подавляющей части корзины товаров и услуг, а не по отдельным ее позициям», — объяснил он.