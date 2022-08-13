Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Центробанке допустили снижение цен на продукты

Зампред ЦБ РФ Заботкин допустил снижение продовольственных цен в августе-сентябре

Фото: Unsplash

Заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин прокомментировал ситуацию с продовольственными ценами в стране. Его слова приводят «Известия».

Во время пресс-конференции Заботкин допустил снижение цен на продукты в августе-сентябре. По его мнению, в этой сфере складывается благоприятное положение.

«В целом динамика цен на продовольствие и ситуация с урожаем складываются довольно благоприятно, поэтому, наверное, динамика сезонных факторов в августе-сентябре действительно будет носить дезинфляционный характер», — подчеркнул зампред ЦБ.

Заботкин добавил, что подобную ситуацию не стоит расценивать как дефляцию, поскольку ее не будет. Он отметил, что в июне-июле дезинфляционное влияние спроса в июне-июле проявлялось более четко.

Ранее Заботкин объяснил неуместность разговоров о дефляции. «Когда мы говорим о дефляции, о ней уместно говорить, только если мы наблюдаем снижение цен по подавляющей части корзины товаров и услуг, а не по отдельным ее позициям», — объяснил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД России отреагировали на задержание сотрудников «Известий» в Эстонии
Бузова пропала после вылета в горы
В Центробанке допустили снижение цен на продукты
Украинские войска выпустили по двум районам Донецка 13 снарядов
В США утвердили инициативы на миллиарды долларов для снижения инфляции
В МИД предупредили о страшных последствиях ударов по Запорожской АЭС
Нурмагомедов отреагировал на претензии Оливейры
В США рассказали об «ахиллесовой пяте» украинской армии
США расширят военный контингент в Европе
В Китае предложили России способ заменить Airbus и Boeing
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.