ЦБ объяснил неуместность разговоров о дефляции

Зампред ЦБ Заботкин: неуместно говорить о дефляции на основании изменения цен за неделю

Говорить о дефляции в России на основании изменения цен за неделю или месяц неуместно. Такое мнение выразил зампред Центробанка Алексей Заботкин, его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что дефляцией называют устойчивое снижение цен в экономике, а на основании данных, например, за неделю или месяц о подобном говорить неправильно, ведь цены изменяются непрерывно. «Когда мы говорим о дефляции, о ней уместно говорить, только если мы наблюдаем снижение цен по подавляющей части корзины товаров и услуг, а не по отдельным ее позициям», — указал Заботкин.

Ранее стало известно, что потребительские цены в России в июне по сравнению с маем снизились на 0,35 процента. Таким образом, в первый месяц лета впервые в современной истории страны зафиксирована дефляция. При снижении цен на все подряд падает импорт, а исчезновение импортных товаров, в свою очередь, создает тепличные условия для бизнеса, который лишается естественной конкуренции со стороны импортеров. Это приводит к падению качества отечественной продукции и последующему падению потребления.

Как говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сейчас в России нет рисков возникновения дефляционной спирали. Управляемый валютный курс снижает самостоятельность денежно-кредитной политики, добавила она. Дефляционной спиралью называют ситуацию, когда снижение цен связано не с повышением количества товаров, а со снижением в экономике количества денег. Все вместе это означает сокращение производства и заканчивается кризисом.