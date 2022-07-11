Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

ЦБ объяснил неуместность разговоров о дефляции

Зампред ЦБ Заботкин: неуместно говорить о дефляции на основании изменения цен за неделю

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Говорить о дефляции в России на основании изменения цен за неделю или месяц неуместно. Такое мнение выразил зампред Центробанка Алексей Заботкин, его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что дефляцией называют устойчивое снижение цен в экономике, а на основании данных, например, за неделю или месяц о подобном говорить неправильно, ведь цены изменяются непрерывно. «Когда мы говорим о дефляции, о ней уместно говорить, только если мы наблюдаем снижение цен по подавляющей части корзины товаров и услуг, а не по отдельным ее позициям», — указал Заботкин.

Ранее стало известно, что потребительские цены в России в июне по сравнению с маем снизились на 0,35 процента. Таким образом, в первый месяц лета впервые в современной истории страны зафиксирована дефляция. При снижении цен на все подряд падает импорт, а исчезновение импортных товаров, в свою очередь, создает тепличные условия для бизнеса, который лишается естественной конкуренции со стороны импортеров. Это приводит к падению качества отечественной продукции и последующему падению потребления.

Как говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сейчас в России нет рисков возникновения дефляционной спирали. Управляемый валютный курс снижает самостоятельность денежно-кредитной политики, добавила она. Дефляционной спиралью называют ситуацию, когда снижение цен связано не с повышением количества товаров, а со снижением в экономике количества денег. Все вместе это означает сокращение производства и заканчивается кризисом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Курс евро к доллару рекордно упал
В России наладили параллельный импорт видеоигр
Правительство нашло способ борьбы с долгостроями в России
В Подмосковье во время тренировки по казачьей рубке мужчина убил партнера
Синоптик назвал день окончания 30-градусной жары в Москве
В Госдуме предложили прекратить контракты по поставкам электроэнергии в Литву
Анне Нетребко отказали в проведении концерта в Штутгарте
«АвтоВАЗ» возобновил производство упрощенной Granta Cross
Популярный в 2000-х купальник вновь стал трендом
Владельца российского аквапарка задержали после гибели подростка в бассейне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.