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Россиянам назвали минусы снижения цен

Доцент РЭУ Хачатурян: при снижении цен падают импорт и качество отечественных товаров

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ имени Г.В. Плеханова Михаил Хачатурян в беседе с агентством «Прайм» назвал россиянам минусы снижения цен на товары и услуги.

Эксперт объяснил, что при снижении цен на все подряд падает импорт, а исчезновение импортных товаров в свою очередь создает тепличные условия для бизнеса, который лишается естественной конкуренции со стороны импортеров. Это приводит к падению качества отечественной продукции и последующему падению потребления.

В результате этого, продолжил Хачатурян, складывается типичная для позднего СССР ситуация, когда предприятия работали, производили много продукции, но спросом она не пользовалась из-за низкого качества и отсутствия учета реальных потребностей рынка. Вместо этого все гонялись за дефицитным импортом, стояли в очередях.

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В качестве еще одного минуса дефляции Хачатурян назвал падение конкурентоспособности экспортеров и, как следствие, удорожание их продукции, а за ним и закономерное снижение спроса. Для решения проблемы необходимо поддерживать баланс между экспортом и импортом и недопускать доминирование в любом из этих сегментов, заключил доцент.

Ранее Росстат сообщил, что потребительские цены в России в июне по сравнению с маем снизились на 0,35 процента. Таким образом, в первый месяц лета впервые в современной истории страны зафиксирована дефляция. Продовольственные товары подешевели на 1,2 процента, непродовольственные — на 0,4 процента, а услуги подорожали на 0,9 процента. Сильнее всего снизилась стоимость белокочанной капусты (минус 31,5 процента), томатов (минус 28,3 процента), огурцов (минус 19,8 процента).

Цены в стране после резкого скачка в марте и апреле перестали расти с середины мая. Инфляция была зарегистрирована только в последнюю неделю июня, но ее обеспечил ежегодный рост тарифов ЖКХ 1 июля.

Синдром отмены: Россия
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Марина Совина
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