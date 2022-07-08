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В России впервые заметили снижение цен в июне

В России впервые в современной истории зафиксировали дефляцию в июне

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Потребительские цены в России в июне по сравнению с маем снизились на 0,35 процента. Таким образом, в первый месяц лета впервые в современной истории страны зафиксирована дефляция, сообщает Росстат.

Ранее сезонное снижение цен наблюдалось только в июле-сентябре, когда на рынок попадал новый урожай и росло предложение. В июне 2022 года именно плодоовощная продукция стала основным драйвером снижения цен — минус 9,6 процента за месяц.

Продовольственные товары подешевели на 1,2 процента, непродовольственные — на 0,4 процента, а услуги подорожали на 0,9 процента. Сильнее всего снизилась стоимость белокочанной капусты (минус 31,5 процента), томатов (минус 28,3 процента), огурцов (минус 19,8 процента). По сравнению с июнем прошлого года рост цен составил 15,9 процента. В мае показатель достигал 17,1 процента.

Цены в стране после резкого скачка в марте и апреле перестали расти с середины мая. Инфляция была зарегистрирована только в последнюю неделю июня, но ее обеспечил ежегодный рост тарифов ЖКХ 1 июля.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в России в последние недели фиксируется значительное снижение цен, однако оно связано в первую очередь с низким спросом. На эту проблему указывает и резко снизившееся кредитование.

До этого чиновник неоднократно предупреждал об опасности дефляционной спирали, то есть ситуации, когда цены снижаются из-за отсутствия денег у населения, что приводит к остановке производств и дополнительному падению доходов граждан.

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Платон Щукин
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