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Российские власти сообщили об ощутимом снижении цен

Глава Минэкономразвития Решетников рассказал об ощутимом снижении цен
Максим Решетников

Максим Решетников. Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Инфляция в России за последнюю неделю связана исключительно с повышением тарифов на услуги ЖКХ, которое состоялось 1 июля, а если их исключить, то дефляционный тренд продолжается. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщает «Интерфакс».

Выступая на заседании совета Приволжского федерального округа, чиновник заметил, что в целом в стране наблюдается достаточно ощутимое снижение цен. При этом он признал, что власти не считают происходящее однозначно позитивным трендом.

Решетников напомнил, что главным риском для восстановления экономики остается слабый спрос, а на него указывает, помимо дефляции, замедление кредитования.

В мае и июне министр предупреждал об опасности возникновения дефляционной спирали, в рамках которой цены снижаются из-за падения спроса, а тот, в свою очередь, обеспечен падением доходов населения. В результате убытков, которые несут производители и продавцы, доходы граждан продолжают уменьшаться, и возможность покупки ими товаров и услуг падает.

С период с 25 июня по 1 июля, по данным Росстата, инфляция составила 0,23 процента, неделей ранее она осталась на нулевом уровне. В рамках повышения тарифов услуги на водоотведение выросли на 5,2 процента, на сжиженный газ — на 4,8 процента, на энергоснабжение — на 4,6 процента, на отопление и горячее водоснабжение — на 4,1 процента, а на холодное водоснабжение — на 4 процента.

С начала года цены в России, по официальным данным, выросли на 11,77 процента. В годовом выражении, согласно расчетам Минэкономразвития, речь идет о 16,22 процента.

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Платон Щукин
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