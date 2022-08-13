Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинские военные открыли огонь по сдавшимся бойцам ВСУ

«Известия»: украинские военные открыли огонь по эвакуируемым сдавшимся бойцам ВСУ

Украинские военнослужащие открыли огонь по сдавшимся бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых начали эвакуировать военные из батальона «Сомали» Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Известий».

На опубликованных кадрах видно, как уходящие из под обстрела бойцы «Сомали» укрываются в блиндаже вместе с напуганными сдавшимися украинскими военными, в направлении которых открыли огонь их же однополчане.

Ранее сообщалось, что военнослужащие батальона ВСУ «Айдар» обстреляли детский сад «Золотая рыбка» в подконтрольном Киеву поселке Нью-Йорк под Донецком. По данным разведки 9-го полка Народной милиции (НМ) ДНР, на такой шаг украинские военные пошли в отместку за то, что в июле местные жители не дали им занять помещения детсада и организовать там свой опорный пункт.

Здесь и сейчас
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Венгрии заявили о поставках «Газпромом» газа сверх контрактов
В Запорожье заявили об обстрелах ВСУ Энергодара и АЭС
Венгрия договорилась о дополнительных поставках газа по «Турецкому потоку»
«Галатасарай» нацелился на футболиста «Спартака»
В США перечислили устаревшее оружие спецоперации на Украине
Тело матроса крейсера «Аврора» нашли под мостом в Петербурге
Украинские военные открыли огонь по сдавшимся бойцам ВСУ
Звезда «Тихого Дона» попала в больницу
Россиянин избил пьяного мужчину за пошлый комплимент девушке и попал на видео
Востоковед заявил о главных переменах в московской жизни с 80-х годов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.