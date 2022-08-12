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Украинские военные обстреляли детсад «Золотая рыбка» в Нью-Йорке

Бойцы украинского батальона «Айдар» обстреляли детсад «Золотая рыбка» в Нью-Йорке

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Военнослужащие батальона «Айдар» Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли детский сад «Золотая рыбка» в подконтрольном Киеву поселке Нью-Йорк под Донецком. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщил корреспондент агентства, бойцы «Айдара» обстреляли здание детсада прямой наводкой из главного орудия танка. По данным разведки 9-го полка Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР), на такой шаг украинские военные пошли в отместку за то, что в июле местные жители не дали им занять помещения детского сада и организовать там свой опорный пункт.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщали, что ВСУ обстреляли город Светлодарск на территории народной республики. Отмечалось, что в результате ударов были повреждены два детсада, гостиница и ресторан.

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Алевтина Запольская
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