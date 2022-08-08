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В ДНР сообщили об обстреле ВСУ Светлодарска

Штаб обороны ДНР заявил об обстреле ВСУ детсадов, гостиницы и ресторана в Светлодарске

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Светлодарск в Донецкой народной республике. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.

По его информации, в результате обстрела повреждены два детских сада, гостиница и ресторан.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Он добавил, что критических разрушений не произошло, несущие элементы транспортного перехода не пострадали.

7 августа в администрации Энергодара проинформировали, что украинские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» Запорожскую АЭС. Повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.

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Варвара Кошечкина
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