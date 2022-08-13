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В Роспотребнадзоре оценили шансы восстановления вкуса и обоняния после COVID-19

В Роспотребнадзоре не прогнозируют, восстановится ли обоняние и вкус после COVID-19

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В Роспотребнадзоре пока не берутся прогнозировать, восстановятся ли окончательно вкус или обоняние у пациентов после перенесенного COVID-19. Об этом ТАСС заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии ведомства Наталья Пшеничная.

«Сложно сказать [восстановится ли полностью вкус или обоняние]», — оценила шансы эксперт.

Пшеничная также сообщила, что до пандемии коронавируса примерно у 1,5 процента населения имелись проблемы с обонянием, а после 50 лет их ощущают более 50 процентов населения, после 80 лет — свыше 80 процентов. Если же человек имел предрасположенность к таким нарушениям, то после перенесенной инфекции они могут продолжаться «неопределенно долго», считает она.

12 августа врач-инфекционист, главврач клиники «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что основная мишень коронавируса в человеческом теле — эндотелий кровеносных сосудов, поэтому вирус опасен для тех, у кого есть генетически обусловленные или врожденные проблемы со свертывающей системой.

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Варвара Кошечкина
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В Роспотребнадзоре оценили шансы восстановления вкуса и обоняния после COVID-19
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