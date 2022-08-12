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Инфекционист назвал основную мишень коронавируса в теле человека

Инфекционист Поздняков назвал основной мишенью коронавируса эндотелий кровеносных сосудов

Фото: Shutterstock

Основная мишень коронавируса в человеческом теле — эндотелий кровеносных сосудов, поэтому вирус опасен для тех, у кого есть генетически обусловленные или врожденные проблемы со свертывающей системой. Об этом «Ленте.ру» заявил врач-инфекционист, главврач клиники «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Поздняков также описал механизм, который делает COVID-19 опасным для данной категории людей.

Для таких пациентов ковид может стать триггером: запустить поражение эндотелия, которое потом стимулирует «избыточную» свертываемость, и человек может умереть от инфаркта или инсульта

Андрей Поздняковинфекционист, главврач «Инвитро-Сибирь»

Он добавил, что, как и любое инфекционное заболевание, коронавирус протекает индивидуально. При этом даже при «благоприятных» штаммах могут возникнуть постковидный синдром или лонг-ковид, подчеркнул специалист.

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В марте замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова перечислила смертельные последствия COVID-19. Так, она пояснила, что после коронавируса у людей часто возникают сердечные заболевания и добавила, что шансы тромботического осложнения после болезни возрастают в два-три раза, риск инфар­кта — на 63 процента, а инс­ульта — на 52 процента.

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Майя Гавашели
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