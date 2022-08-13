Стало известно о состоянии Каховской ГЭС после обстрелов ВСУ

Замглавы Каховской ГЭС Зеленский заявил, что крупных повреждений станции пока нет

Заместитель директора Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Арсений Зеленский оценил состояние станции после обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ). В разговоре с ТАСС он заявил, что крупных повреждений пока нет.

«При прекращении боевых действий [станция] восстанавливается в течение недели. Крупных повреждений, к счастью, станция пока не имеет, не считая гидроагрегата номер три, который сгорел в марте, там надо 1,5 года на выполнение работ», — рассказал он, уточнив, что на данный момент в строю находятся три гидроагрегата.

11 августа стало известно, что ВСУ обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Каховскую ГЭС.

Позже Арсений Зеленский сообщил, что из-за ракетных ударов была отключена одна из турбин, что может привести к катастрофе на Запорожской атомной электростанции (АЭС). По его словам, последнее время станция работает в аварийном режиме.