Альпинист погиб в горах Кабардино-Балкарии

Спасатели нашли в горах Кабардино-Балкарии тело альпиниста

Спасатели нашли тело альпиниста в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

В ведомстве уточнили, что личность погибшего не установлена. Сейчас осуществляется эвакуация его тела.

Альпинист принадлежал к группе туристов из пяти человек, которая ранее запросила помощь. Люди находились на высоте 3 800 метров на перевале ВЦСПС. Они сообщили, что один из членов группы был ранен. Является ли он погибшим альпинистом, неизвестно.

Ранее Абхазские спасатели нашли в горах тело россиянина, который несколько дней числился пропавшим. По предварительной версии, турист мог умереть от переохлаждения.