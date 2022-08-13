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Россиян предупредили о приходе 40-градусной жары

Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил о приходе 40-градусной жары
Роман Вильфанд

Роман Вильфанд . Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян о наступлении 40-градусной жары на выходных в некоторых регионах Поволжья и юга России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, обширный антициклон сейчас продвигается с запада на восток, на территорию России. Его влияние будет «очень мощное и обширное», добавил Вильфанд.

Глава Гидрометцентра заявил, что гребень антициклона, который перемещается с запада, будет спокойно распространяться, но фундаментально устанавливаться на европейской части России.

Вильфанд добавил, что также будет повышаться и ночная температура. К выходным она достигнет 15-16 градусов.

Ранее Вильфанд заявил, что на фоне аномальной жары в Европе в Москве сохраняется умеренная погода, так как в город перемещаются холодные воздушные массы с севера. Он сообщил, что Европу накрыла жара, так как туда идут воздушные потоки с юга.

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Марина Совина
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