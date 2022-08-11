Вильфанд объяснил умеренность погоды в Москве на фоне аномальной жары в Европе

Вильфанд объяснил умеренность погоды в Москве при жаре в Европе холодными массами воздуха

На фоне аномальной жары в Европе в Москве сохраняется умеренная погода, так как в город перемещаются холодные воздушные массы с севера. Об этом, объясняя погоду в столице, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует РИА Новости.

Синоптик сообщил, что Европу накрыла жара, так как туда идут воздушные потоки с юга. В настоящее время от центра Атлантики до западных границ России протянулся обширный антициклон. Он, по словам Вильфанда, включает в себя теплую и холодные части.

«Это значит, что на восточной периферии антициклона воздушные массы перемещаются с севера, северо-запада, а на западной периферии — с юга. Когда два фактора входят в резонанс — мощная энергия солнца и перенос очень теплых воздушных масс с юга — тогда устанавливается особенно жаркая погода. Именно поэтому такая ситуация складывается сейчас в Испании, во Франции, на западе Германии», — объяснил специалист.

Ранее Вильфанд сообщил, что в Москву и европейскую часть России к концу недели придет жаркая погода из Европы. При этом температуры воздуха не будут такими аномальными, как в западных странах, заявил метеоролог, подчеркнув, что к выходным воздух прогреется до 30 градусов.

Страны Западной Европы этим летом переживают аномальную жару. В частности, из-за падения уровня воды одна из крупных рек Европы Рейн в Германии оказалась на грани закрытия. В свою очередь в Испании аномальные температуры до 43 градусов спровоцировали мощные лесные пожары — в стране более 500 человек погибло от перегрева за неделю в середине июля.