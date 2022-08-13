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Вину за инсульты у россиян возложили на врачей

Невролог Хорошев заявил, что инсульт возникает из-за не нужных пациенту лекарств

Фото: Pixabay

Невролог Павел Хорошев в беседе с Ura.ru возложил вину за возникающие у россиян инсульты на врачей, выписывающих своим пациентам лекарства, в которых те не нуждаются.

«Виновниками многих, если не большинства, инсультов являются врачи. С возрастом у человека забиваются сосуды, точно так же, как сантехника. Бляшки перекрывают просвет сосудов. Это основная причина. Реже — аневризма. С 40-45 лет нужно назначать статины или фибраты либо комбинацию. У нас врачи к этому абсолютно не приучены. Эти препараты делают бляшку меньше, и "сантехника" наша более менее восстанавливается», — заявил специалист.

Он пояснил, что в том случае, когда нужные препараты не назначаются, сосуды забиваются и происходит нарушение подачи крови и лимфы в ткани, а сердце и мозг начинают подавать сигналы об опасности, повышая давление. В этом случае, по его словам, медик должен понять, что сосуды забиты, назначив статины или фибраты, однако почти в каждом случае вместо этого назначаются лекарства для снижения высокого давления, которое обеспечивало ткани питанием.

Ранее врач-остеопат-невролог Александр Евдокимов рассказал, что онемение языка является верным симптомом инсульта. По его словам, если у пациента немеет язык, это может быть признаком предынсультного состояния или даже инсульта. В таком случае стоит немедленно обратиться за медицинской помощью.

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Марина Совина
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