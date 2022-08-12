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Невролог назвал верный симптом инсульта

Невролог Евдокимов: онемение языка может быть симптомом инсульта

Фото: Shutterstock

Онемение языка является верным симптомом смертельного заболевания — инсульта, уверен врач-остеопат-невролог Александр Евдокимов. Эту и другие причины возникновения этого ощущения он назвал в интервью для «Вечерней Москвы».

Первая и самая опасная из них — проблемы с черепно-мозговыми нервами, отметил врач. По его словам, если у пациента немеет язык, это может быть признаком предынсультного состояния или даже инсульта. В таком случае стоит немедленно обратиться за медицинской помощью.

Другая причина, из-за которой может возникнуть онемение — аллергическая реакция на определенный продукт, сообщил невролог.

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Ранее Александр Евдокимов назвал онемение рук и ног симптомом опасного заболевания. Он объяснил, что такие ощущения могут возникать на фоне развития синдрома Гийена-Барре.

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Алиса Дмитриева
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