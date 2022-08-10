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Невролог назвал онемение рук и ног симптомом опасного заболевания

Невролог Евдокимов: онемение рук и ног может быть симптомом синдрома Гийена-Барре

Фото: Shutterstock

Онемение рук и ног может быть симптомом опасного заболевания, например, синдрома Гийена-Барре, сообщил врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов. Другие причины подобных ощущений в теле он назвал в интервью для «Вечерней Москвы».

По словам невролога, конечности могут неметь по нескольким причинам и первая их них — анемия. Евдокимов пояснил, что из-за дефицита железа могут неметь могут руки, ноги и туловище. Кроме того, продолжил он, похожие ощущения могут возникнуть на фоне поражения нервных волокон или при их сжатии, например, при грыже или разрыве грыжевого диска. «В таком случае могут появляться и другие симптомы: обездвиживание и болевой синдром», — дополнил он.

Онемение может указывать на развитие синдрома Гийена-Барре, который ранее диагностировали у бывшего советника президента Анатолия Чубайса, отметил эксперт. «Так, во время заболевания иммунная атака идет на нервную систему. В такой момент страдают моторная функция человека и чувствительность конечностей», — сообщил невролог.

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Евдокимов заявил, что онемение также может свидетельствовать о проблемах с сердечно-сосудистой системой или о развитии аутоиммунного заболевания, и при отсутствии своевременного лечения, предупредил эксперт, это может привести к инвалидности. Однако, продолжил он, точную причину изменений чувствительности может установить только специалист после тщательного обследования.

«Поскольку онемение конечностей чаще всего является симптомом болезни, в первую очередь человеку стоит обратиться к терапевту или неврологу. Для начала его направят сдать соответствующие анализы, по результатам которых будет принято решение, к какому специалисту отправлять пациента далее», — заключил невролог.

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Елена Матвиенко
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