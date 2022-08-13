Андрей Воробьев представил практики инвестиционного стандарта на Форуме в Истре

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на Межрегиональном форуме по внедрению инвестиционного стандарта рассказал о том, как ведется эта работа в Московской области. Мероприятие, организованное правительством региона при поддержке министерства экономического развития РФ, проходит 13-14 августа на базе корпоративного университета Сбербанка в г.о. Истра.

На форум приглашены губернаторы, представители федеральных и региональных органов власти, деловых бизнес-объединений, крупнейших компаний страны.

Под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова прошло пленарное заседание. На нем подвели итоги внедрения регионального инвестстандарта в пилотных регионах, среди которых Московская область.

«Хотел бы, прежде всего, поблагодарить Андрея Юрьевича Воробьева за организацию этого мероприятия, за то, что собрал своих коллег на площадке Московской области, — сказал Андрей Белоусов. — Самое главное, что мы хотим — это создать общий язык коммуникации между инвестором, местными органами самоуправления и ресурсно-снабжающими организациями. Вот для этого нужен инвестиционный стандарт. Он является таким зеркалом, которое позволит региональным администрациям взглянуть на самих себя с точки зрения поддержки инвестиций. Мы сейчас должны пройти первый этап, все это создать, а дальше начинается уже длинная работа — будем смотреть, какие существуют проблемы, какие есть лучшие практики и что в какие регионы можно внедрить».

Региональный инвестиционный стандарт — ключевой проект Агентства стратегических инициатив по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в субъектах РФ. В марте Подмосковье одним из первых в стране внедрило все 5 его элементов — приняло инвестдекларацию, создало Агентство инвестиционного развития и инвестиционный комитет региона, разработало инвесткарту, утвердило свод инвестиционных правил.

В ходе пленарной сессии Андрей Воробьев рассказал о самых успешных практиках, применяемых в Подмосковье.

В частности, Центр содействия строительству создан в 2017 году. Главная его задача — максимально упростить инвестору путь выхода на стройплощадку, снять административные барьеры. В ЦСС работают представители 20 служб и ведомств, которые помогают на всех этапах — от оформления земельного участка до получения разрешения на строительство, а далее разрешения на ввод в эксплуатацию и постановку на кадастровый учёт. Сейчас на сопровождении в Центре находятся более 4 тысяч проектов.

«Если инвестор планирует построить завод или предриятие в Московской области, он приходит в ЦСС, ему дают персонального менеджера и все процедуры, которые необходимы для начала стройки — разрешения, подключение к электроснабжению и так далее — происходят бесплатно за счет сопровождения этого офиса, — сказал Андрей Воробьев. — За это время мы удвоили строительство коммерческих объектов с 2 до 4 миллионов квадратных метров в год».

Сроки реализации от проекта до реализации уменьшились с 3 до 1,5 лет. Практически все услуги переведены в электронный вид, а 12 лишних процедур и вовсе упразднены. Если ранее ГПЗУ занимал 20 дней, то сейчас 14. Разрешение на строительство составляет не 10 дней, а вдвое меньше.

В Московской области в онлайн переведено 20 федеральных услуг, 14 из них можно получить на uslugi.mosreg.ru. Сократилось время оказания, упростились требования для их получения. Так, сроки установления санитарной зоны уменьшились с 2 месяцев до 15 дней, а согласование Росавиации — с 2 месяцев до 20 дней. Благодаря совместной работе с Министерством сельского хозяйства и Росрыболовством ежегодно около 700 застройщиков освобождены от согласования строительства.

Еще один важный сервис для бизнеса — единая комплексная услуга на подключение к сетям — теплоснабжению, электричеству, газу, водоснабжению и водоотведению. Вместо 5 услуг теперь одна. Заявитель сразу получает самый выгодный тариф и подключение к ближайшим сетям. В прошлом году такой услугой воспользовались более 7 тысяч предпринимателей.

На Форуме Московская и Ульяновская области заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Подпись под документами поставили губернаторы Андрей Воробьев и Алексей Русских.

В частности, регионы будут обмениваться опытом внедрения промышленной ипотеки, взаимодействовать в сфере развития биофармацевтических кластеров, создавать условия для развития растениеводства, селекции, семеноводства, растительного генофонда, животноводства, биотехнологии.

«Ульяновская область продолжает развивать межрегиональное сотрудничество. Подписанное соглашение с Московской областью для нас много значит. У нас большой потенциал по торгово-экономическому, научно-техническому и социально-культурному сотрудничеству, а также взаимодействию в сфере туризма. Конечно, нас интересует промышленная кооперация. Сейчас как никогда важно обмениваться компетенциями и дополнять друг друга, — сказал Алексей Русских. — Московская область - экономически мощный регион, который умеет привлекать инвесторов и имеет большой перечень интересных для нас промышленных площадок. Я вижу большой потенциал по налаживанию кооперации между предприятиями Ульяновской и Московской областей. На первом этапе договорились об обмене бизнес-миссиями».

