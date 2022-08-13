Раненого писателя Салмана Рушди подключили к аппарату ИВЛ

Представитель раненого писателя Рушди Уайли назвал неутешительными новости о его состоянии

Новости о состоянии раненого ножом писателя Салмана Рушди являются неутешительными. Об этом заявил агент автора Эндрю Уайли, его слова приводит агентство «Интерфакс».

По словам Уайли, писателя подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), так как последствия покушения оказались слишком серьезными.

«Новости неутешительные. Вероятно, Салман потеряет один глаз, повреждены нервы на его руке, он также получил удар в печень, которая также повреждена», — заявил представитель Салмана Рушди.

Неизвестный напал на Рушди 12 августа во время его выступления. Очевидцы говорят, что он ударил автора кулаками или ножом. Нападавшего задержали, его личность установлена.

Известно, что писатель получил не менее 10 ножевых ран.

В 1988 году Салман Рушди выпустил свой четвертый роман «Сатанинские стихи», после чего ему постоянно поступали угрозы со стороны мусульман из-за персонажа, списанного с пророка Мухаммеда. Британское правительство взяло писателя под защиту. В 2000-м он переехал в США.