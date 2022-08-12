Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

На писателя Салмана Рушди напали во время лекции

В Нью-Йорке напали на писателя Салмана Рушди

Фото: Joshua Goodman / AP

На писателя Салмана Рушди напали во время лекции в Нью-Йорке. Об этом сообщает Associated Press.

Корреспондент новостного агентства стал свидетелем того, как неизвестный забрался на сцену в Институте Чатокуа, а затем начал бить автора кулаками или ножом. Нападавшего связали. О состоянии Рушди пока ничего не известно.

Как передает Daily Mail, Рушди должен был прочитать лекцию о том, как США становятся местом для самовыражения и убежищем для людей искусства, находящихся в изгнании.

Салман Рушди является уроженцем Бомбея и живет попеременно в Великобритании и в США. Всемирная слава пришла к нему в 1989 году после выхода книги «Сатанинские стихи». Многие мусульмане назвали роман кощунственным, а духовный лидер Ирана Али Хаменеи издал фетву, в которой назвал убийство писателя богоугодным делом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
США пообещали новые санкции за вхождение районов Украины в состав России
США отказались признавать присоединение Донбасса к России
Байден впервые встретится с Си Цзиньпином в качестве президента
Стюардесса раскрыла неочевидные лайфхаки по сбору чемодана в поездку
Умер барабанщик группы Musical Youth Фредерик Уэйт
Эстония предложила Финляндии блокировать Финский залив для кораблей России
США ужесточат экспорт газовых турбин
Россиянина осудили на 17 лет за убийство молодой беременной любовницы
Сын Ефремова пожаловался на соседей в полицию
В Белоруссии опровергли возможное участие страны в спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.