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Скорая с беременной россиянкой попала в смертельное ДТП с фурой

В Красноярском крае фура врезалась в скорую с беременной женщиной, один человек погиб

Фото: Shutterstock

В Красноярском крае грузовой автомобиль попал в ДТП с машиной скорой помощи, которая везла беременную женщину. Об этом пишет издание NGS24.

По сообщению портала, авария произошел в Рыбинском районе края. По дороге из села Ирбейское в Канск на одном из перекрестков медицинский автомобиль не пропустил фуру Skania, и она врезалась в скорую. В результате беременная россиянка и водитель скорой получили травмы, а ехавшая в автомобиле медсестра погибла.

В региональном управлении ГИБДД изданию подтвердили факт ДТП и смерти человека. На месте аварии работают сотрудники полиции.

Ранее на трассе в Якутии два человека погибли в аварии с участием самосвала, еще двое пострадали. ДТП произошло из-за того, что водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с самосвалом.

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Валерий Розенберг
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