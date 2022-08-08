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На российской трассе произошло смертельное ДТП с самосвалом

В Якутии два человека погибли при столкновении автомобиля и самосвала на трассе

Фoтo: Aмypcкиe cпacaтeли

В Свободненском районе Якутии два человека погибли в ДТП с участием самосвала. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, в результате смертельной аварии на российской трассе погиб восьмилетний ребенок и его мать, пострадал муж погибшей женщины и 14-летний ребенок. ДТП произошло, так как водитель автомобиля выехал на встречную полосу для обгона, где столкнулся с самосвалом.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц.

Ранее смертельное массовое ДТП произошло на МКАД. Тогда погиб один человек, пострадали двое. Сначала на дороге столкнулись три автомобиля, один из которых загорелся. Впоследствии в них въехали еще четыре машины.

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Анастасия Шейкина
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