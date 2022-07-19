На МКАД произошло смертельное массовое ДТП

В районе 22-го километра МКАД при столкновении семи автомобилей погиб человек

В районе 22-го километра МКАД произошло массовое смертельное ДТП. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По его данным, погиб один человек, пострадали двое. Предварительно, сначала на дороге столкнулись три автомобиля, один из которых загорелся. Впоследствии в них въехали еще четыре машины.

В столичном управлении МВД сообщили, что водитель фургона остановился на четвертой полосе МКАД для устранения поломки — после этого в него врезались две машины, когда совершали объезд.

«В результате произошел наезд на водителя находившегося на проезжей части, который от полученных травм скончался», — уточнили в главке.

Из-за ДТП на автодороге перекрыты три полосы движения.

Ранее на МКАД столкнулись девять автомобилей, никто не пострадал. Предварительно, причиной массового ДТП стал отрыв колеса у автомобиля Lada, который двигался по крайней правой полосе.