На МКАД столкнулись девять автомобилей

На 38-м километре МКАД произошло массовое ДТП, не менее трех человек пострадали

На внешней стороне 38-го километра МКАД произошла авария — на дороге столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщает дептранс Москвы в Telegram-канале.

Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале заявила, что на автодороге в ДТП попали девять автомобилей.

По данным департамента, из-за массового ДТП затруднено движение, по внешней стороне автодороги для проезда свободны две полосы. На месте столкновения работают сотрудники оперативных служб.

Как сообщает РЕН ТВ, в аварии пострадали не менее трех человек. Из-за удара два автомобиля перевернулись, утверждает телеканал.

Ранее на МКАД столкнулись четыре автомобиля, включая фуру — в результате пострадали четыре человека. Предварительно, авария произошла из-за того, что у водителя Volkswagen сломалось колесо — из-за этого автомобиль попытался съехать на обочину и столкнулся с другими транспортными средствами.