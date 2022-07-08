На МКАД столкнулись девять автомобилей
На внешней стороне 38-го километра МКАД произошла авария — на дороге столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщает дептранс Москвы в Telegram-канале.
Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале заявила, что на автодороге в ДТП попали девять автомобилей.
По данным департамента, из-за массового ДТП затруднено движение, по внешней стороне автодороги для проезда свободны две полосы. На месте столкновения работают сотрудники оперативных служб.
Как сообщает РЕН ТВ, в аварии пострадали не менее трех человек. Из-за удара два автомобиля перевернулись, утверждает телеканал.
Ранее на МКАД столкнулись четыре автомобиля, включая фуру — в результате пострадали четыре человека. Предварительно, авария произошла из-за того, что у водителя Volkswagen сломалось колесо — из-за этого автомобиль попытался съехать на обочину и столкнулся с другими транспортными средствами.