Россиянин избил пьяного мужчину за пошлый комплимент девушке и попал на видео

На Кубани молодой человек избил пьяного мужчину за пошлый комплимент его девушке

В Краснодарском крае молодой человек избил пьяного мужчину, сделавшего пошлый комплимент девушке из проходящей мимо компании. Момент инцидента попал на видео, которое публикует Telegram-канал «Краснодар №1|Телетайп».

Инцидент произошел в Славянске-на-Кубани. На кадрах видно, что россиянин некоторое время разговаривает с сидящим на бетонной плите нетрезвым мужчиной. В какой-то момент молодой человек наносит ему три удара ногой по голове и продолжает избивать руками. При этом остальная компания остается в стороне и не вмешивается в потасовку.

В региональном МВД подтвердили факт происшествия. По факту избиения мужчины назначена проверка, сообщили в ведомстве изданию «Подъем».

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