Российские подростки жестоко избили и подвесили на дереве сверстника

В Ачинске трое подростков избили и подвесили на дереве сверстника из-за 2,5 тысячи рублей

В Ачинске Красноярского края трое подростков жестоко избили и подвесили на дерево за ремень сверстника из-за 2,5 тысячи рублей. Об этом сообщает KP.RU.

По словам матери пострадавшего россиянина, он давно дружил с мальчиками. Женщина без всяких подозрений отпустила подростка на прогулку с ними.

Однако позже к ней прибежала дочь и рассказала, что брата избили. Позже выяснилось, что три приятеля в возрасте 13 лет заманили мальчика в безлюдное место и стали избивать палками.

В палках, предположительно, были гвозди, у подростка осталось много ран на теле. На животе у ребенка нашли восемь отпечатков ножа — вероятно, мучители давили ему на кожу лезвием, пугая, что зарежут. От удара бутылкой по голове произошло сотрясение мозга. Также было ножевое ранение на ноге, которое пришлось зашивать.

Школьники привязали ремень к ветке дерева и подвесили сверстника. Все эти пытки подростки проделали над бывшим товарищем из-за денег. Мальчик якобы выкрал 2,5 тысячи рублей у родственницы одного из компании.

После случившегося обидчиков мальчика задержали. Школьников направили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей на 30 дней. Оказалось, что двое из троих нападавших находятся на учете в полиции, но уголовная ответственность никому из них не грозит — возраста ответственности они еще не достигли.

Ранее в Тверской области подросток жестоко избил восьмилетнюю девочку и сбросил ее в овраг.