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Российский подросток жестоко избил девочку и сбросил ее в овраг

В Тверской области подросток жестоко избил восьмилетнюю девочку и сбросил ее в овраг

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Тверской области подросток во время ссоры жестоко избил восьмилетнюю девочку и сбросил ее в овраг. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 16-летний россиянин катался вместе со школьницей на велосипедах. В какой-то момент между детьми разгорелся конфликт.

Подросток набросился с кулаками на девочку. Когда несовершеннолетняя притворилась, что потеряла сознание, он скинул ее в овраг и сбежал.

Пострадавшую школьницу нашла ее мать. Восьмилетнюю девочку в тяжелом состоянии отвезли в больницу.

Сотрудники полиции задержали нападавшего. В отношении подростка возбудили дело о покушении на убийство малолетнего. Прокуратура также подключилась к расследованию причин случившегося.

Ранее в Приморском крае суд арестовал подростка, избившего со сверстниками 13-летнюю школьницу. Ему вменили статью 117 УК РФ («Причинение физических или психических страданий в отношении несовершеннолетнего группой лиц»).

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Анна Щербакова
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