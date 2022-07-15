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Российского подростка заключили под стражу за избиение школьницы

В Приморье суд арестовал подростка, избившего со сверстниками 13-летнюю школьницу

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Партизанский районный суд Приморского края арестовал 16-летнего подростка, который со сверстниками издевался и избил 13-летнюю школьницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца. Подростку вменяется статья 117 УК РФ («Причинение физических или психических страданий в отношении несовершеннолетнего группой лиц»).

По версии следствия, вечером 11 июля у магазина на улице Зеленая в селе Сергеевка между группой подростков и 13-летней девочкой произошел конфликт, сообщила «Ленте.ру» представитель приморского управления Следственного комитета России Аврора Римская. По ее словам, подростки оскорбляли и унижали школьницу, заставили встать на колени, после чего фигурант дела ударил ее ногой по лицу.

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Любовь Ширижик
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