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МИД России обвинил США в раскручивании маховика «визовой войны»

МИД обвинил США в раскручивании маховика «визовой войны» против россиян

Фото: Pixabay

Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в интервью ТАСС обвинил США в том, что их действия ведут к «визовой войне», которая затрагивает не только дипломатических работников, но и российских граждан.

«По вине Вашингтона запущен маховик "визовой войны", затрагивающей не только дипломатов, но и обычных граждан. Получение американской визы требует неимоверных усилий, включая поездку для ее оформления в другие страны. Отказ от выдачи виз в Москве под предлогом нехватки кадров — сугубо внутреннее американское решение», — заявил он.

Дарчиев отметил, что при том же кадровом дефиците работающие в США российские дипломаты предоставляют консульские услуги в полном объеме вне зависимости от того, какое гражданство имеет заявитель. «Мяч, таким образом, на американской стороне», — подытожил представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее он рассказал, что Москва предупредила Вашингтон об опасности пересечения точек невозврата, после которых может произойти разрыв дипломатических отношений. Дарчиев предостерег американцев от признания России «страной-спонсором терроризма».

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Марина Совина
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