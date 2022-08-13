Минобороны доложило об уничтожении установки HIMARS в районе Краматорска

Минобороны сообщает об уничтожении установки HIMARS в районе Краматорска в ДНР

В ходе боев в районе Краматорска в Донецкой Народной Республике (ДНР) союзные силы уничтожили реактивную пусковую установку HIMARS вместе со складом боеприпасов к ней. Об этом журналистам рассказали в Министерстве обороны России.

Также, согласно сводке Минобороны, в районе Доманёвки Николаевской области, были уничтожены два вертолета Ми-24 воздушных сил Украины, стоявшие на вертолетной площадке. «Также поражены четыре пункта управления, живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 143 районах», — передали в ведомстве.

Ранее стало известно, что сдавшиеся в плен и сложившие оружие солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались вернуться на Родину по обмену. Мужчина, представившийся матросом Малышом, заявил о нежелании поднимать оружие против братьев. Солдат Виталий Деревянкин рассказал на камеру о негативном отношении к украинской власти и посоветовал сослуживцам сложить оружие.

13 августа ВСУ обстреляли населенный пункт Зайцево в ДНР крупнокалиберными минами. В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что всего было выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров.