Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны доложило об уничтожении установки HIMARS в районе Краматорска

Минобороны сообщает об уничтожении установки HIMARS в районе Краматорска в ДНР

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В ходе боев в районе Краматорска в Донецкой Народной Республике (ДНР) союзные силы уничтожили реактивную пусковую установку HIMARS вместе со складом боеприпасов к ней. Об этом журналистам рассказали в Министерстве обороны России.

Также, согласно сводке Минобороны, в районе Доманёвки Николаевской области, были уничтожены два вертолета Ми-24 воздушных сил Украины, стоявшие на вертолетной площадке. «Также поражены четыре пункта управления, живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 143 районах», — передали в ведомстве.

Ранее стало известно, что сдавшиеся в плен и сложившие оружие солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались вернуться на Родину по обмену. Мужчина, представившийся матросом Малышом, заявил о нежелании поднимать оружие против братьев. Солдат Виталий Деревянкин рассказал на камеру о негативном отношении к украинской власти и посоветовал сослуживцам сложить оружие.

13 августа ВСУ обстреляли населенный пункт Зайцево в ДНР крупнокалиберными минами. В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что всего было выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В МИД допустили расширение географии спецоперации России
Минобороны заявило об уничтожении более 100 бойцов ВСУ
Жена Бута отреагировала на обсуждение обмена ее мужа на Грайнер и Уилана
Российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника
Российские войска уничтожили два украинских вертолета Ми-24
Минобороны доложило об уничтожении установки HIMARS в районе Краматорска
Жительница Донецка пострадала из-за взрыва «Лепестка»
Минобороны заявило о полном освобождении поселка Пески в ДНР
В Киеве возобновление мирных переговоров назвали поражением Украины и Европы
Футболист «Ахмата» рассказал о влиянии Кадырова на команду
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.