ВСУ обстреляли Зайцево в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Зайцево шесть мин калибром 120 миллиметров

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Зайцево в Донецкой народной республике (ДНР) крупнокалиберными минами. Об этом в Telegram сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По его данным, всего было выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров.

Ранее представительство ДНР в СЦКК информировало, что украинские военные обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка. По двум районам города военные выпустили 13 снарядов.

10 августа стало известно, что украинские войска обстреляли Донецкий пивоваренный завод, в результате чего произошла утечка аммиака.