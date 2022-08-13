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ВСУ обстреляли Зайцево в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Зайцево шесть мин калибром 120 миллиметров

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Зайцево в Донецкой народной республике (ДНР) крупнокалиберными минами. Об этом в Telegram сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По его данным, всего было выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров.

Ранее представительство ДНР в СЦКК информировало, что украинские военные обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка. По двум районам города военные выпустили 13 снарядов.

10 августа стало известно, что украинские войска обстреляли Донецкий пивоваренный завод, в результате чего произошла утечка аммиака.

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Варвара Кошечкина
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