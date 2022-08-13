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Стивен Сигал назвал Россию своим домом

Актер Стивен Сигал назвал Россию своим домом

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Американский киноактер с российским гражданством Стивен Стигал назвал Россию своим домом. Его слова прозвучали во время визита на эфир к телеведущему телеканала «Россия-1» Владимиру Соловьеву.

Соловьев поинтересовался у гостя, почему тот продолжает приезжать в Россию, тогда как многие отечественные певцы, режиссеры, артисты, художники покинули свою страну. «Потому что я — русский. Это мой дом», — заявил актер.

Ранее Сигал раскритиковал канал CNN за распространение фейков о взрыве в украинском СИЗО. В эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» артист рассказал, что сам побывал на развалинах изолятора, в котором содержались пленные. Он убедился в том, что удар был нанесен с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

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Николай Чигасов
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