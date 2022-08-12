Стивен Сигал раскритиковал CNN за распространение фейков о взрыве в СИЗО

Стивен Сигал раскритиковал канал CNN за распространение фейков о взрыве в украинском СИЗО

Актер, спецпредставитель российского МИД по гуманитарным связям с США Стивен Сигал раскритиковал канал CNN за распространение фейков о взрыве в украинском СИЗО. Об этом сообщает Newsweek.

В эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» артист рассказал, что сам побывал на развалинах изолятора, в котором содержались пленные. Он убедился в том, что удар был нанесен с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Сигал обрушился с критикой на канал CNN, ранее заявлявший, что удар нанесли российские военные. Также он опроверг заявление Киева о том, что взрыв произошел внутри СИЗО. «Я видел, что эта ракетная атака была произведена HIMARS. Я должен был лично убедиться в этом и действительно обнаружил, что это была ракета: она прошла и испепелила всю территорию», — заявил артист в эфире передачи.

29 июля ВСУ нанесли ракетный удар по следственному изолятору в поселке Еленовка с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате погибли более 50 человек, в том числе бойцы полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее стало известно, почему «Фонд кино» не поддержит фильм Стивена Сигала о Донбассе.