Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

«Фонд кино» не поддержит фильм Стивена Сигала о Донбассе

«Фонд кино» не профинансирует документальный фильм Стивена Сигала о Донбассе

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Представители «Фонда кино» заявили, что организация не сможет помочь режиссеру, актеру и специальному представителю МИД России по гуманитарным связям с США Стивену Сигалу в финансировании документального фильма о событиях в Донбассе. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу фонда.

В организации уточнили, что фонд не поддерживает съемки документальных фильмов. «У нас нет направления поддержки документального кино <...> у нас таких конкурсов, статей физически не было никогда», — рассказали в пресс-службе.

О том, что Сигал снимет документальный фильм о Донбассе, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. По его словам, с помощью нового фильма режиссер планирует «изменить взгляд» на происходящее в регионе.

Ранее были опубликованы кадры фильма Сигала о боевых действиях в Донбассе. Режиссер побывал на развалинах следственного изолятора в Еленовке на территории ДНР, где содержались украинские военнопленные.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
В ЕС обсудят прекращение выдачи виз россиянам
Крупнейший видеоресурс России покажет эксклюзивный контент
«Фонд кино» не поддержит фильм Стивена Сигала о Донбассе
Диетолог назвала способствующие жиросжиганию ягоды
Раскрыта стоимость роскошного автомобиля сына Бекхэма
Китай осудил США за поддержку собственного производства
Раскрыты подробности убийства известной порноактрисы в Петербурге
В Португалии загорелся объект всемирного наследия ЮНЕСКО
Россияне бросились скупать старые холодильники
Названы самые популярные смартфоны в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.