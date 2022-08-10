«Фонд кино» не поддержит фильм Стивена Сигала о Донбассе

«Фонд кино» не профинансирует документальный фильм Стивена Сигала о Донбассе

Представители «Фонда кино» заявили, что организация не сможет помочь режиссеру, актеру и специальному представителю МИД России по гуманитарным связям с США Стивену Сигалу в финансировании документального фильма о событиях в Донбассе. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу фонда.

В организации уточнили, что фонд не поддерживает съемки документальных фильмов. «У нас нет направления поддержки документального кино <...> у нас таких конкурсов, статей физически не было никогда», — рассказали в пресс-службе.

О том, что Сигал снимет документальный фильм о Донбассе, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. По его словам, с помощью нового фильма режиссер планирует «изменить взгляд» на происходящее в регионе.

Ранее были опубликованы кадры фильма Сигала о боевых действиях в Донбассе. Режиссер побывал на развалинах следственного изолятора в Еленовке на территории ДНР, где содержались украинские военнопленные.