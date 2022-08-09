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Опубликованы кадры фильма Стивена Сигала о войне в Донбассе

Telegram-канал «Соловьев Live» опубликовал кадры фильма Стивена Сигала о войне в Донбассе

Появились кадры из документального фильма актера Стивена Сигала о войне в Донбассе. Кадры опубликовал Telegram-канал «Соловьев Live».

Сигал побывал на развалинах следственного изолятора в Еленовке на территории Донецкой народной республики (ДНР), где содержались украинские военнопленные. «Мы в Еленовке, как я уже сказал, именно сюда ударили HIMARS, убили 50 человек, ранили еще 70 человек», — сказал актер.

Также он добавил, что президент Украина Владимир Зеленский несет ответственность за «приказы о пытках и других зверствах», которые нарушают не только Женевскую конвенцию о войне, но и являются преступлениями против человечества. «Таким образом, Зеленский был замешан в преступлениях против человечности», — подчеркнул Сигал.

О том, что Сигал приехал в Донбасс, сообщалось ранее. Уточняется, что Сигал лично ознакомился с доказательствами удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО, в том числе осмотрел осколки американских ракет, которые подтверждают причастность Киева к атаке.

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Марина Совина
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