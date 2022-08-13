Киссинджер высказался о возможной войне США с Россией и Китаем

Экс-госсекретарь Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны с Россией и Китаем

Соединенные штаты Америки находятся на грани войны с Россией и Китаем. С таким заявлением в интервью газете The Wall Street Journal выступил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

Он отметил, что частичная ответственность за возможное развитие отношений стран лежит на самих США. «Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести», — высказался бывший глава внешнеполитического ведомства.

Дипломат посоветовал нынешнему руководству страны не нагнетать напряженность, а искать варианты для разрешения ситуации. Также в интервью он предрек, что после того, как конфликт на Украине будет завершен, «части Донбасса» войдут в состав России.

Ранее Киссинджер предложил Западу отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, а Киеву — пойти на территориальные уступки. Переговоры между сторонами конфликта, считает он, должны возобновиться в ближайшие два месяца, иначе «создастся напряженность, преодолеть которую будет нелегко».