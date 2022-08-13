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Словакия пообещала передать Украине самолеты МиГ-29

Министр обороны Словакии Надь пообещал передать Украине самолеты МиГ-29

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Словакия передаст Украине истребители МиГ-29, чтобы поддержать Киев в борьбе с российскими войсками. Об этом заявил словацкий министр обороны Ярослав Надь, передает телеканал Visegrád 24.

По информации СМИ, боевые самолеты будут сняты с вооружения ВВС Словакии уже в сентябре. Оказаться на службе ВСУ они смогут уже в том же месяце. Конкретное количество готовящихся к отправке истребителей неизвестно, однако на службе словацких ВВС их всего 12.

Николай Чигасов
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