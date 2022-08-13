Сложившие оружие солдаты ВСУ объяснили свое решение

Сдавшиеся в плен солдаты ВСУ заявили о нежелании воевать за Украину

Сдавшиеся в плен и сложившие оружие солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили о нежелании воевать за Украину. Так свое решение они объяснили в опубликованном в официальном Telegram-канале Минобороны России видео.

По словам одного из военнослужащих, представившегося матросом Малышом, у него нет желания поднимать оружие против братьев. Другой солдат ВСУ — Виталий Деревянкин — уточнил, что в принципе негативно настроен к украинской власти.

«Я негативно отношусь как к внутренней политике, так и внешней политике с ее стороны. Люди забыли, против кого воевали их деды, отцы, бабушки, они сейчас это немножко, как я понял, подзабыли, и не понимают, на кого наставляют оружие», — заявил солдат Деревянкин. Он посоветовал бывшим сослуживцам обратить оружие против Киева.

Ранее Минобороны заявляло об утрате боеспособности украинского формирования «Кракен» под Харьковом. По данным ведомства, командиры формирования хотят восполнить потери за счет мирных жителей Харьковской области и пытаются заставить их вступить в свои ряды.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин.