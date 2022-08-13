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В Китае горный паводок смыл туристов

Горный паводок смыл туристов в китайской провинции Сычуань

Фото: Shutterstock

В китайской провинции Сычуань горный паводок смыл туристов в популярной зоне отдыха возле города Чэнду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный информационный портал «Чжунго синьвэньван».

По информации издания, в горной реке в районе ландшафтного парка Лунцаогоу произошел резкий подъем уровня воды, в результате ее потоки снесли несколько палаточных городков в зоне отдыха. Число погибших и пропавших без вести на данный момент уточняется.

На место происшествия выехали восемь отрядов спасателей. Также издание отмечает, что в районе инцидента в ближайшие часы ожидаются осадки.

Ранее в Омане семью из восьми туристов, которые отдыхали на пляже, смыло волной в море. На снятых очевидцами кадрах видно, как отдыхающие гуляют по каменистому выступу во время шторма — внезапно на них обрушивается огромная волна, которая уносит одного из мужчин.

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Константин Лысяков
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