Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Захарова высмеяла слова эстонского премьера про европейские привилегии

Захарова в ответ Каллас назвала европейскими привилегиями душ, отопление и кондиционеры

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Европейские привилегии сегодня — это душ, отопление и кондиционеры. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высмеивая слова премьер-министра Эстонии Кае Каллас о том, что поездки в Европу должны стать привилегией для россиян.

«К вопросу о том, что такое "привилегия" в понимании европейцев на самом деле — мыться, греться и проветривать (...). Спасибо премьер-министру Эстонии "по наследству" Кае Каллас за введенное в оборот словечко. Нам отчаянно его не хватало», — заявила, Захарова, приведя в пример новость о том, что парижские магазины начали штрафовать за открытые двери при включенном кондиционере.

Ранее Захарова назвала кровожадной Каю Каллас за призывы к поставкам оружия Киеву. Дипломат напомнила, что ранее эстонский премьер называла призывы к перемирию или миру на Украине «преждевременными и нежелательными», а также заявляла, что «Украина в настоящее время больше всего нуждается в оружии».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
На Каховской ГЭС предупредили о возможной катастрофе на ЗАЭС из-за ВСУ
Дворкович отреагировал на предложение Дании исключить Россию из FIDE
Саудовских курсантов исключили из британской военной академии за роскошь
Депутат упал с велосипеда во время записи поздравления для россиян на видео
США признали Украину виновной в обстрелах Крыма
ВСУ выпустили девять артснарядов по Запорожской ТЭС
Скорая с беременной россиянкой попала в смертельное ДТП с фурой
Стало известно местоположение пропавшей после вылета на вертолете Бузовой
Кинолог раскрыл причины боязни собаки выходить на улицу
Захарова высмеяла слова эстонского премьера про европейские привилегии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.