Захарова высмеяла слова эстонского премьера про европейские привилегии

Захарова в ответ Каллас назвала европейскими привилегиями душ, отопление и кондиционеры

Европейские привилегии сегодня — это душ, отопление и кондиционеры. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высмеивая слова премьер-министра Эстонии Кае Каллас о том, что поездки в Европу должны стать привилегией для россиян.

«К вопросу о том, что такое "привилегия" в понимании европейцев на самом деле — мыться, греться и проветривать (...). Спасибо премьер-министру Эстонии "по наследству" Кае Каллас за введенное в оборот словечко. Нам отчаянно его не хватало», — заявила, Захарова, приведя в пример новость о том, что парижские магазины начали штрафовать за открытые двери при включенном кондиционере.

Ранее Захарова назвала кровожадной Каю Каллас за призывы к поставкам оружия Киеву. Дипломат напомнила, что ранее эстонский премьер называла призывы к перемирию или миру на Украине «преждевременными и нежелательными», а также заявляла, что «Украина в настоящее время больше всего нуждается в оружии».