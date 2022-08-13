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Названа причина раскола единого фронта Запада по санкциям против России

Bloomberg: Турция проигнорировала призывы Запада ввести санкции против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Pixabay

Турция проигнорировала призывы Запада ввести санкции против России и поэтому была названа причиной раскола единого западного фронта в вопросе антироссийских ограничительных мер. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Обозреватели издания указали, что турецкий экспорт в Россию находится на самом высоком уровне с 2014 года и испытывает «бум» в торговле.

При этом в качестве доказательства Bloomberg привело слова министра транспорта и инфраструктуры Турции Адиля Караисмаилоглу, который указал на рост торговли с автомобилями с Россией на 58 процентов.

В то же время вместо введения ограничений против России и помощи в изоляции страны Турция решила соблюдать нейтралитет и поддерживать торговые отношения в рамках «новой экономической модели», что «расстроило» партнеров Турции по блоку НАТО в США и Европе, заключило Bloomberg.

Ранее аналитик Александр Асафов заявил, что, когда на Турцию оказывают политическое давление, президент страны Реджеп Эрдоган не поддается угрозам, а повышает ставки. По его словам, турецкий лидер в таких ситуациях пытается сохранить партнерские отношения по всем направлениям.

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Марина Совина
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