Священник рассказал о случаях «отмены» русской культуры во Франции

Епископ РПЦ Савва рассказал о случаях «отмены» русской культуры во Франции

Заместитель управделами Московской патриархии, епископ зеленоградский Савва (Тутунов) рассказал о случаях «отмены» русской культуры во Франции, о которых он узнал из «личного общения с прямыми свидетелями». Об этом священник сообщил в своем Telegram-канале.

В частности, епископ заявил, что во Франции школьнику, являющемуся потомком русских эмигрантов в пятом поколении и желающему изучать язык своих предков в качестве иностранного, классный руководитель заявил, что «все русские плохие».

«Другой потомок из того же поколения столкнулся с тем, что весь класс заставили одеться в жовто-блакитное (желто-голубое, цвета флага Украины — прим. "Ленты.ру")», — добавил он.

Священнослужитель также рассказал, что лагерь Русского студенческого христианского движения (РСХД) отказался от русского флага на мачте и использования триколора в качестве символа на форменных рубашках. «Я, кстати, в тех лагерях с семи до девяти лет бывал, и с трепетом помню ежеутреннюю линейку с обращением начальника лагеря: "Дружина, помни девиз" — "За Русь, за Веру". Как быстро все было профукано... Такие вот нарративы», — заключил епископ.

Ранее сообщалось, что в Киеве учебные заведения полностью отказались от использования русского языка. Как пояснили в Департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации (КГГА), в 2022-2023 учебном году в местных школах программы «не предусматривают преподавание предметов на русском языке и изучение русского языка ни как предмета, ни факультативно».