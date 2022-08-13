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Мужчина на самокате пронесся по Севастополю с ребенком на шее и попал на видео

Россиянин с ребенком на шее пронесся по улицам Севастополя на самокате и попал на видео

В Севастополе мужчина с ребенком на шее пронесся по улицам города на электросамокате. Инцидент попал на видео, его кадры публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах неизвестный с большой скоростью движется по оживленной городской улице, огибая припаркованные на обочине автомобили и опасно сближаясь с двигающимися по встречной полосе машинами.

Канал сообщает, что городская полиция уже ищет россиянина, который подверг ребенка смертельной опасности.

Ранее в МВД заявили о двукратном росте числа жертв в ДТП с электросамокатами за первые шесть месяцев 2022 года.

Валерий Розенберг
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