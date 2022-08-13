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Генпрокуратура вернула в бюджет санатории на юге России

Генпрокуратура вернула в бюджет 34 санатория под угрозой приватизации на юге России

Генеральная прокуратура России с помощью суда вернула в государственный бюджет ряд санаториев на юге страны общей стоимостью в несколько миллиардов рублей, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По итогам слушания дела сегодня Гагаринский районный суд, рассматривавший иск с февраля 2022 года, удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры. Из собственности профсоюзов и недобросовестных приобретателей в пользу государства изъято 34 санаторно-курортных учреждения, состоящих из 1763 объектов недвижимости. В деле участвовало 96 ответчиков, 206 третьих лиц», — рассказал источник агентства.

По данным информатора, руководство незаконно продавало вверенное имущество через созданное для этого юридическое лицо --ООО «Курортное управление (холдинг)». В итоге продали 24 учреждения, 131 объект за 3,3 миллиарда рублей. Владельцами ряда санаториев стали члены руководства профсоюзов, а также их родственники и подконтрольные лица.

Например, глава холдинга через аффилированную фирму купил у профсоюзов часть курортных учреждений в Кисловодске. Полученные доходы он легализовал путем приобретения недвижимости: 10 зданий и 17 земельных участков в Ставропольском крае, Карачаево-Черкессии, Владимирской области и Крыму. Совокупная стоимость помещений превысила 500 миллионов рублей.

Руководство организации также получало доходы санаториев в качестве арендной платы — таким способ из учреждений вывели 4,3 миллиарда рублей.

«В ходе заседаний прокуроры всем ответчикам предлагали документально подтвердить свои доводы о реконструкции и реставрации объектов, представить сведения о законности источников финансирования. Однако из 96 ответчиков только два представило документы. За ними прокуроры просили суд признать право на компенсацию, возмещение или выделение произведенных улучшений в натуре», — заключил информатор РИА Новости.

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Марина Совина
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