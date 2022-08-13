Шри-Ланка разрешила заход судна ВМС Китая в свой порт

TOI: Шри-Ланка разрешила заход научно-исследовательского судна ВМС Китая в порт Хамбантота

Власти Шри-Ланки разрешили заход в ланкийский порт Хамбантота судна Военно-морских сил (ВМС) Китая. Об этом пишет Times of India (TOI).

Предположительно, речь идет о корабле Yuan Wang 5, который описывают в том числе как научно-исследовательский, однако, по некоторым данным, он является судном двойного назначения и используется для слежения за спутниками и межконтинентальными баллистическими ракетами.

Корабль прибудет 16 августа и пробудет в порту до 22 августа, дозаправляясь топливом и пополняя запасы.

Отмечается, что правительство страны приняло такое решение вопреки опасениям Индии, что китайский корабль может шпионить за военными объектами Нью-Дели. Заход в порт должен был состояться раньше, однако изначально Шри-Ланка попросила Китай отложить визит на неопределенный срок из-за возражений Индии.

7 августа стало известно, что США и Индия проведут совместные учения в 100 километрах от спорной границы между Китаем и Индией. Тренировки запланированы на середину октября. Их организуют на высоте 10 тысяч футов (около 3 километров) в горном районе Аули в штате Уттаракханд близ индийско-китайской границы.